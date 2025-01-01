Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Nackte Verzweiflung

Staffel 8Folge 1392
Nackte Verzweiflung

Richter Alexander Hold

Folge 1392: Nackte Verzweiflung

45 Min.Ab 12

Der impulsive Uwe Jensch hatte per Anwaltsbrief von der Scheidungsabsicht seiner Frau Jasmin erfahren. Hat er seiner Frau daraufhin aus Wut mit einem Hammer auf die Hand geschlagen und ihr vier Finger gebrochen? War er auch vorher schon gewalttätig in der Ehe? Seine Mutter behauptet jedoch, dass sie Jasmins Hände nach dem Streit noch unversehrt gesehen hat!

Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

