Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Der lachende Räuber

SAT.1Staffel 8Folge 1387
Der lachende Räuber

Der lachende RäuberJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1387: Der lachende Räuber

45 Min.Ab 12

Thomas Köhn, Angestellter einer Geldtransportfirma, soll seine Kollegin Ramona Gottwald auf dem Weg zurück in die Zentrale im Transporter betäubt haben und anschließend mit 7,9 Millionen Euro geflüchtet sein. Ramona Gottwald ist von der Schuld des Angeklagten überzeugt - doch wie kann sie sich so sicher sein, wo sie doch bewusstlos war? Oder stimmt es, dass der Angeklagte, wie er behauptet, von zwei Männern überwältigt und ins Ausland verschleppt wurde?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen