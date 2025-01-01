Richter Alexander Hold
Folge 1381: Skateboard Schoolstyle
45 Min.Ab 12
David Glaser wird beschuldigt, Jonas Bode in der Schule aufgelauert und ihm mit einem Skateboard einen heftigen Schlag mitten ins Gesicht versetzt zu haben. Wollte er damit verhindern, dass sich Jonas mit Davids Freundin Kim zum Mathelernen trifft?
