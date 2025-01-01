Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Ticket ins Jenseits

SAT.1Staffel 8Folge 1382
Ticket ins Jenseits

Folge 1382: Ticket ins Jenseits

46 Min.Ab 12

Kirsten Berlen ist angeklagt, zusammen mit ihrem Ehemann Heiko dessen Tod vorgetäuscht zu haben, um die Lebensversicherungssumme von einer Million Euro zu kassieren. Es fehlt von ihm bis heute jede Spur. Wurde auch sie von ihrem Mann getäuscht und ist somit unschuldig?

