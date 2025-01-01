Richter Alexander Hold
Folge 1384: Der Vogelmann
45 Min.Ab 12
Die Biologie-Studentin Kirsten Öding wird beschuldigt, den Vogelspezialisten Hanno Horn hinterrücks mit einem Brotmesser erstochen zu haben, weil er sich weigerte, ihr die von ihm erstellte Diplomarbeit auszuhändigen. Verlangte er als Gegenleistung sexuelle Gefälligkeiten?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1