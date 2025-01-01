Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Der Vogelmann

SAT.1Staffel 8Folge 1384
Der Vogelmann

Der VogelmannJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1384: Der Vogelmann

45 Min.Ab 12

Die Biologie-Studentin Kirsten Öding wird beschuldigt, den Vogelspezialisten Hanno Horn hinterrücks mit einem Brotmesser erstochen zu haben, weil er sich weigerte, ihr die von ihm erstellte Diplomarbeit auszuhändigen. Verlangte er als Gegenleistung sexuelle Gefälligkeiten?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen