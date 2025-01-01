Richter Alexander Hold
Folge 1412: Ärger im Internat
45 Min.Ab 12
Ralf Hofer soll seinen Mitschüler Leopold aus einem Internatsfenster im ersten Stock gehalten und ihn schließlich fallen gelassen haben. War er eifersüchtig auf den arroganten Sohn aus reichem Hause, weil der glaubte, mit seinem Geld auch die Zuneigung von Ralfs Freundin kaufen zu können?
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
