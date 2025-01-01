Richter Alexander Hold
Folge 1438: Mord in der Dunkelkammer
45 Min.Ab 12
Der Fotograf Dennis Leitner soll seinen Angestellten Mirco in der Dunkelkammer seines Fotogeschäfts getötet haben. Wurde Dennis von Mirco erpresst? Oder hat die polnische Mitarbeiterin ihren Bruder auf das Opfer gehetzt, weil Mirco nicht bereit war, Unterhalt für ein Kind zu zahlen?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
