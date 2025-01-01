Zum Inhalt springenBarrierefrei
Doppelt hält besser

SAT.1Staffel 8Folge 1445
45 Min.Ab 12

Lara Fürst hatte erfahren, dass ihr Ehemann David seit zehn Jahren ein Doppelleben mit einer zweiten Familie führt. Versuchte sie ihn daraufhin auf einer Betriebsfeier mit Pflanzengift zu töten? Geschah dies aus der Angst heraus, ihren Mann an ihre Konkurrentin Annett zu verlieren?

