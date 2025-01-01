Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Eine Familienangelegenheit

SAT.1Staffel 8Folge 1452
Eine Familienangelegenheit

Eine FamilienangelegenheitJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1452: Eine Familienangelegenheit

45 Min.Ab 12

Der Schüler Marcel Beck soll erst das Auto des Castingagenten Dirk demoliert und den Autobesitzer dann auch noch mit einem Holzschild niedergeschlagen und ihn getreten haben. Wollte der Angeklagte sich für seine Freundin Jana rächen? Hat Dirk sie beim Casting sexuell belästigt?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen