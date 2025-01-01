Zum Inhalt springenBarrierefrei
Todesfalle Mitfahrzentrale

SAT.1Staffel 8Folge 1506
Folge 1506: Todesfalle Mitfahrzentrale

45 Min.Ab 12

Ein Jahr lang waren der Hamburger Sebastian und die Münchnerin Anna via Fernbeziehung ein glückliches Paar. Als sich Anna am Tatwochenende zur vorzeitigen Abreise entschließt, weil sie Sebastians ständige Eifersuchtsattacken nicht mehr aushält, nutzt sie die Möglichkeit, über die Mitfahrzentrale nach München zu gelangen. Doch dort kommt sie nie an. Sie wird nahe einem Autobahnparkplatz bei Hamburg tot aufgefunden. Können die Indizien Sebastian überführen?

