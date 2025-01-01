Richter Alexander Hold
Folge 1508: Abseits
45 Min.Ab 12
Oliver, der beste Fußballspieler des FC Geberlingen, ist angeklagt, die Ehefrau seines größten Konkurrenten im Verein umgebracht zu haben. Er soll Jessica das Genick gebrochen haben. Angeblich hat die Spielerfrau Oliver mit dem Wissen um seine Homosexualität erpresst, um ihrem Mann Benjamin bessere Aufstiegschancen ins Profilager zu verschaffen. Steckt tatsächlich der schwule Fußballprofi hinter dem brutalen Mord?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1