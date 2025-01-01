Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 1508
Folge 1508: Abseits

45 Min.Ab 12

Oliver, der beste Fußballspieler des FC Geberlingen, ist angeklagt, die Ehefrau seines größten Konkurrenten im Verein umgebracht zu haben. Er soll Jessica das Genick gebrochen haben. Angeblich hat die Spielerfrau Oliver mit dem Wissen um seine Homosexualität erpresst, um ihrem Mann Benjamin bessere Aufstiegschancen ins Profilager zu verschaffen. Steckt tatsächlich der schwule Fußballprofi hinter dem brutalen Mord?

