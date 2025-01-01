Richter Alexander Hold
Folge 1512: Der Sänger und sein Groupie
45 Min.Ab 12
Der Sänger und Teenie-Schwarm der Musikband "Rocksupper" wurde angeblich von einer fanatischen Anhängerin betäubt und drei Tage in einem Haus ans Bett gefesselt gefangen gehalten. Ist die naive Angeklagte Lena Koschinski wirklich zu solch einer Tat fähig? Oder macht der angekratzte Star alles, um Ruhm und Reichtum zu erlangen?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1