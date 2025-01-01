Richter Alexander Hold
Folge 1518: Totes Pornostarlet
45 Min.Ab 12
Ist die Prostituierte Kristine von Zuhälter Helmut Königer erdrosselt worden, weil sie nicht mehr für ihn arbeiten und aussteigen wollte? Für die Tat kommen jedoch noch andere in Frage: Als das ehemalige Pornostarlet beschlossen hat, dem Filmgeschäft den Rücken zuzuwenden, hat es den Ärger zahlreicher Fans auf sich gezogen. Ist einer von ihnen durchgedreht? Auch von einer großen Liebe, mit der sie ein neues Leben beginnen wollte, ist die Rede. Doch wer ist der Unbekannte?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1