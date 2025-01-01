Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Totes Pornostarlet

SAT.1Staffel 8Folge 1518
Totes Pornostarlet

Richter Alexander Hold

Folge 1518: Totes Pornostarlet

45 Min.Ab 12

Ist die Prostituierte Kristine von Zuhälter Helmut Königer erdrosselt worden, weil sie nicht mehr für ihn arbeiten und aussteigen wollte? Für die Tat kommen jedoch noch andere in Frage: Als das ehemalige Pornostarlet beschlossen hat, dem Filmgeschäft den Rücken zuzuwenden, hat es den Ärger zahlreicher Fans auf sich gezogen. Ist einer von ihnen durchgedreht? Auch von einer großen Liebe, mit der sie ein neues Leben beginnen wollte, ist die Rede. Doch wer ist der Unbekannte?

