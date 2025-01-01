Richter Alexander Hold
Folge 1520: Böser Wolf
46 Min.Ab 12
Auf einer Grillparty wird der verklemmte Stephan plötzlich ganz ungehemmt: Offensichtlich war sein Essen mit Drogen versetzt, so dass er sich zunächst voller Euphorie an seinen Schwarm Nina ranmacht. Als die Drogen allmählich anfangen, ihre giftige Wirkung zu entfalten, beginnt Stephan zu halluzinieren. Er fühlt sich verfolgt und verletzt sich, als er von einem Baum fällt. Stephans Verdacht bezüglich des vergifteten Essens fällt schnell auf seinen Allzeit-Peiniger Jonas ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1