SAT.1Staffel 8Folge 1522vom 20.12.2020
46 Min.Folge vom 20.12.2020Ab 12

Partystar Paul Franske wird von den Frauen angehimmelt. Als die 19-jährige Christina Porst ihn nun auf einer Schaumparty trifft, gibt sie sich ihm blind vor Liebe hin. Doch da Paul nur an Sex interessiert ist, lässt er sie danach einfach fallen. Christina ist nun angeklagt, Paul aus gekränkter Eitelkeit misshandelt und eingesperrt zu haben. Aber Paul hat sich durch seine Arroganz und Selbstverliebtheit zahlreiche Feinde gemacht, die alle für die Tat in Frage kommen würden ...

