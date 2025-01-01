Richterin Barbara Salesch
Folge 1293: Aus eigenen Reihen
44 Min.Ab 12
Am Telefon muss Lisa mit anhören, wie ihre Freundin Maya erschossen wird. Noch in derselben Nacht gibt es einen Mordanschlag auf eine weitere Freundin von Maya, verübt mit der gleichen Mordwaffe. Ist ein Geheimnis aus der Vergangenheit der drei Frauen Grund für die tödlichen Ereignisse? Steckt vielleicht Catharina dahinter, weil sie sich an den drei Frauen dafür rächen will, dass sie ihren Ehemann Björn nach einem Autounfall haben verbluten lassen?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1