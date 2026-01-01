Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Somewhere

SAT.1Staffel 8Folge 1297
Somewhere

Richterin Barbara Salesch

Folge 1297: Somewhere

44 Min.Ab 12

Mit 25.000 Euro Beute soll Conny aus der Wohnung ihres Vaters Richard getürmt sein, nachdem sie ihn im Bett gefesselt und geknebelt hat - das Geld hatte er als Notgroschen unter seiner Matratze versteckt. Woher wusste Conny überhaupt von dem Geld? Steckt vielleicht ein betrogener Gläubiger dahinter?

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

