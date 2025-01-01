Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Beste Freunde

SAT.1Staffel 8Folge 1308
Beste Freunde

Beste FreundeJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1308: Beste Freunde

44 Min.Ab 12

Jens ist angeklagt, seinem joggenden Freund in einem Wald aufgelauert und ihn mit einem gezielten Schuss in den Oberschenkel niedergestreckt zu haben. Wollte er sich für einen verheerenden Unfall aus Jugendtagen an seinem Kumpel rächen oder hat das mysteriöse Verschwinden seiner Schwester etwas mit der Tat zu tun?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen