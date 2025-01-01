Richterin Barbara Salesch
Folge 1308: Beste Freunde
44 Min.Ab 12
Jens ist angeklagt, seinem joggenden Freund in einem Wald aufgelauert und ihn mit einem gezielten Schuss in den Oberschenkel niedergestreckt zu haben. Wollte er sich für einen verheerenden Unfall aus Jugendtagen an seinem Kumpel rächen oder hat das mysteriöse Verschwinden seiner Schwester etwas mit der Tat zu tun?
