Richterin Barbara Salesch
Folge 1312: Nackte Panik
44 Min.Ab 12
Der 40-jährige Jörg wird blutüberströmt von seiner Freundin Rebecca in der gemeinsamen Wohnung gefunden. Überfall oder geplante Tat? Alle Hinweise sprechen für Rebecca als Rachengel. Hintergrund sollen Schläge sein, die die junge Frau jahrelang von Jörg einstecken musste ...
