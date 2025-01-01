Richterin Barbara Salesch
Folge 1372: Der Enkel
44 Min.Ab 12
Iliane ist angeklagt, ihre Schwiegertochter niedergeschlagen und dann auf einer Müllkippe abgelegt zu haben. Wollte sie verhindern, dass Xenia ihr den Enkel Anton entreißt? Oder spielt Xenia ein falsches Spiel und hat deswegen noch jede Menge andere Feinde?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1