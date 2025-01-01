Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Grüße aus Lissabon

SAT.1Staffel 8Folge 1378
Grüße aus Lissabon

Grüße aus LissabonJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1378: Grüße aus Lissabon

44 Min.Ab 12

Nina wird beschuldigt, ihren Geliebten Phillip in seinem Wochenendhäuschen erschlagen zu haben. Nur wenige Stunden zuvor wurden beide von seiner frisch angetrauten Ehefrau Sylvie knutschend in einem Café erwischt. Sie behauptet, dass sich ihr Ehemann, von Gewissensbissen geplagt, noch am selben Abend für sie und damit gegen seine Geliebte entschieden hat ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen