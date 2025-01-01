Richterin Barbara Salesch
Folge 1378: Grüße aus Lissabon
44 Min.Ab 12
Nina wird beschuldigt, ihren Geliebten Phillip in seinem Wochenendhäuschen erschlagen zu haben. Nur wenige Stunden zuvor wurden beide von seiner frisch angetrauten Ehefrau Sylvie knutschend in einem Café erwischt. Sie behauptet, dass sich ihr Ehemann, von Gewissensbissen geplagt, noch am selben Abend für sie und damit gegen seine Geliebte entschieden hat ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1