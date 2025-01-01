Richterin Barbara Salesch
Folge 1394: Voll in die Hose
44 Min.Ab 12
Michael wird beschuldigt, mit einer Überdosis Rizinusöl die Hochzeit seiner Mutter mit dem 20 Jahre jüngeren Danny verhindert zu haben. Das Brautpaar litt an extremen Durchfall und konnte den Termin beim Standesamt nicht wahrnehmen. Wollte Michael verhindern, dass sein ehemals bester Kumpel zu seinem Stiefvater wird?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1