SAT.1Staffel 8Folge 1410
44 Min.Ab 12

Die Tätowiererin Isabell soll ihre Halbschwester Lena mit Lauge so schwer entstellt haben, dass sie bleibende Narben im Lendenbereich behalten wird. Die Lauge war blauer Farbe beigemischt, mit der Lena ein so genanntes "Arschgeweih" gestochen wurde. Wollte sich Isabell nicht nur an ihrer Schwester rächen, die im Gegensatz zu ihr ein sorgenfreies Leben führen kann, sondern auch ihre Mutter bestrafen, die sie als Baby zur Adoption frei gab?

SAT.1
