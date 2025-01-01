Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 1416
43 Min.Ab 12

Die Gefängnisinsassin Jessica wird beschuldigt, der Mitgefangenen Tatjana das Gesicht mit einer Rasierklinge aufgeschnitten zu haben. Hat sie sich dafür gerächt, dass Tatjana ihr den Freund während eines Ausgangs ausgespannt hat? Oder steckt die brutale Gefängnisinsassin Fleur hinter dem Anschlag?

SAT.1
