Richterin Barbara Salesch
Folge 1426: Die Funker-Falle
44 Min.Ab 12
Mit voller Wucht soll Martin seine Ex-Freundin Celine mit dem Kopf auf eine Tischplatte gestoßen haben, woraufhin sie an einer Gehirnblutung gestorben ist - Celine hatte es abgelehnt, mit ihm über die frische Trennung zu sprechen, er soll ihr dann die Kleider vom Leib gerissen und sie brutal vergewaltigt haben. Ist Martin nicht darüber hinweggekommen, dass er sich extra wegen Celine von Petra getrennt hat?
