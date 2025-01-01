Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Manipulierte Theaterprobe

SAT.1Staffel 8Folge 1431
Manipulierte Theaterprobe

Manipulierte TheaterprobeJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1431: Manipulierte Theaterprobe

44 Min.Ab 12

Während einer Theaterprobe kracht der Bühnenscheinwerfer herunter und zertrümmert die rechte Schulter des Schauspielers Nicolaus Aberding. Bei der polizeilichen Untersuchung stellt sich heraus, dass der Scheinwerfer manipuliert worden ist. Wollte Nicolaus' Schauspielkollegin Alexandra ihn umbringen, weil er ihr die Proben zur Hölle gemacht hat? Oder steckt Benjamin Grüne, der nach dem Unfall Nicolaus' Rolle übernommen hat, hinter dem Anschlag?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen