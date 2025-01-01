Richterin Barbara Salesch
Folge 1431: Manipulierte Theaterprobe
44 Min.Ab 12
Während einer Theaterprobe kracht der Bühnenscheinwerfer herunter und zertrümmert die rechte Schulter des Schauspielers Nicolaus Aberding. Bei der polizeilichen Untersuchung stellt sich heraus, dass der Scheinwerfer manipuliert worden ist. Wollte Nicolaus' Schauspielkollegin Alexandra ihn umbringen, weil er ihr die Proben zur Hölle gemacht hat? Oder steckt Benjamin Grüne, der nach dem Unfall Nicolaus' Rolle übernommen hat, hinter dem Anschlag?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1