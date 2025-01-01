Richterin Barbara Salesch
Folge 1468: Die falsche Familie
44 Min.Ab 12
Sascha wird beschuldigt, das Restaurant des Ehepaares Geiger in Brand gesteckt zu haben, so dass es vollkommen zerstört wurde. Wollte der Blumenlieferant Eindruck bei der Familie seiner Freundin Gina machen, um endlich von ihnen akzeptiert zu werden? Immerhin hatten die Geigers hohe Schulden bei den Italienern ...
