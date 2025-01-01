Richterin Barbara Salesch
Folge 1483: Klaus, der Baumeister
44 Min.Ab 12
Lara wird beschuldigt, dem Bauarbeiter Klaus hinterrücks mit einer Nagelpistole in seine Hoden geschossen zu haben, als er sich gerade in den Büschen erleichtern wollte. Wollte sie ihm auf diese Weise zeigen, dass sie von seinen sexuellen Belästigungen genug hatte? Klaus soll ihr täglich vom Baugerüst aus in die Wohnung geschaut und sie mit obszönen Gesten beleidigt haben ...
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
