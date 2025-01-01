Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Taxi-Driver

SAT.1Staffel 9Folge 1476
Folge 1476: Taxi-Driver

45 Min.Ab 12

Als Manni seinem Bruder Norbert einen Besuch abstatten will, gefriert ihm das Blut in den Adern: Seine Schwägerin Annemie kniet blutverschmiert über Norberts Leiche. Hat sie ihn wirklich erstochen, weil er sie verlassen wollte? Mysteriös ist auch, dass Norbert eine beträchtliche Summe Bargeld bei sich getragen hat ...

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
