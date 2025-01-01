Richterin Barbara Salesch
Folge 1480: Frühsport ist Mord
43 Min.Ab 12
Für Maya kommt jede Hilfe zu spät, als sie von ihrem Vater im Tannenwald gefunden wird: Nachdem sie niedergeschlagen wurde, hat man ihr mit einer abgeschlagenen Flasche die Halsschlagader durchtrennt. Hat sich ihr verheirateter Freund Peter so seiner schwangeren Geliebten entledigt? Oder wurde Maya Opfer eines Raubmordes?
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
