Richterin Barbara Salesch
Folge 1475: Heißes Business
44 Min.Ab 12
Das Pornosternchen Cassy zieht sich schwere Verbrennungen zu, als sie nach Drehschluss zwischen zwei Palmen gehängt und mit großen Scheinwerfern bestrahlt wird. Hat ihr Freund Adrian versucht, sie auf diese Weise von ihrem freizügigen Job abzubringen? Oder hat sich der geschasste Pornostar Ricardo gerächt?
