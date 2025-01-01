Richterin Barbara Salesch
Folge 1477: Die lästigen Mieter
44 Min.Ab 12
So hatte sich das der Vermieter Gerion nicht vorgestellt: Familie Wagershausen zieht mit fünf Kindern und mehreren Haustieren in die frisch renovierte Wohnung ein. Nach mehren Monaten Streit um die Miete bricht der herzkranke Vermieter auf einem Straßenfest zusammen und stirbt beinahe an einem allergischen Schock. Hat Vater Wagershausen versucht, ihn umzubringen, weil er ihn und seine Familie auf die Straße setzen wollte?
