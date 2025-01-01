Richterin Barbara Salesch
Folge 1478: Der Schulbus
44 Min.Ab 12
Gerade noch rechtzeitig kann Sandra ihren Mann aus der Garage ziehen, bevor er durch die Abgase seines Wagens vergiftet wird. Wollte sich Nina an Steffen rächen, weil er angeblich einen Autounfall verursacht hat, bei dem ihr Sohn und zwei weitere Kinder ums Leben gekommen sind?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1