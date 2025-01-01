Richterin Barbara Salesch
Folge 1474: Aus freiem Willen
44 Min.Ab 12
Weil Maren sich vehement weigert, ihrem todkranken Bruder Knochenmark zu spenden, soll ihre Schwägerin Antonia sie von einem Rheindampfer gestoßen haben. In letzter Sekunde kann Maren aus den nächtlichen Fluten gerettet werden. Handelte Antonia wirklich aus purer Verzweiflung oder steckt vielleicht doch Marens Ex-Freund Nils dahinter?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
