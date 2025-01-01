Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Der Neustart

SAT.1Staffel 9Folge 1479
Der Neustart

Der NeustartJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1479: Der Neustart

44 Min.Ab 12

Der vorbestrafte Carsten ist angeklagt, seine Nachbarin Annika überfallen, beleidigt und beraubt zu haben. Hat die Geldnot und die Schwangerschaft seiner Frau Viola den Ex-Knacki rückfällig werden lassen? Oder ist das nur ein hinterhältiger Plan von einem anderen Hausbewohner, um den unliebsamen Nachbarn los zu werden?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen