Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Zwei Welten

SAT.1Staffel 9Folge 1482
Zwei Welten

Zwei WeltenJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1482: Zwei Welten

44 Min.Ab 12

Völlig verzweifelt wird der Versicherungsmakler Michael neben der Leiche der Bordellbesitzerin Veronika gefunden. Hat Michael seine Freundin erschlagen, weil sie weiter als Prostituierte gearbeitet hat? Aber auch Veronikas Bruder Sven könnte einen Grund gehabt haben, seine Schwester aus dem Weg zu räumen, denn Veronika plante, das Bordell hinter seinem Rücken zu verkaufen ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen