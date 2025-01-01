Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Endstation

SAT.1Staffel 9Folge 1486
Endstation

Richterin Barbara Salesch

Folge 1486: Endstation

44 Min.Ab 12

Als Franziska nachts ihre völlig aufgelöste Mitbewohnerin nackt in der Dusche findet, ist sie sofort davon überzeugt, dass Mia vergewaltigt wurde. Ist sie wirklich vom Fahrkartenkontrolleur in der letzten U-Bahn missbraucht worden oder gab es gar keinen sexuellen Übergriff?

SAT.1
