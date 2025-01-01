Richterin Barbara Salesch
Folge 1471: Ausgelöscht
44 Min.Ab 12
Daniel ist angeklagt, seine Frau erstochen und anschließend sein Haus in Brand gesetzt zu haben - dabei sterben auch seine beiden Kinder Tim und Lena an einer Rauchvergiftung. Nach monatelanger Trennung und sozialem Abstieg hatte Daniel auf einen Neuanfang mit Anna gehofft. Hat er jetzt seine ganze Familie ausgelöscht, weil er es nicht ertragen konnte, dass sie ihren neuen Freund Thomas heiraten wollte?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1