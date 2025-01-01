Richterin Barbara Salesch
Folge 1493: Gangs of Cologne
43 Min.Ab 12
Außer sich vor Wut soll der sonst so besonnene Familienvater Patrick dem 16-jährigen Serkan, einem Mitschüler seiner Tochter Stella, den Arm gebrochen haben. Ist der allein erziehende Vater ausgerastet, weil Serkan seine Tochter täglich terrorisiert? Oder behauptet Serkan nur, dass Patrick hinter der Tat steckt, um sich für seine Mutter zu rächen, die als Arbeiterin in derselben Firma wie Patrick arbeitet und sich von ihm dort gemobbt fühlt?
