SAT.1Staffel 9Folge 1502
Folge 1502: Und dann kam Peter

44 Min.Ab 12

Sibylle wird beschuldigt, ihrem Ex-Freund Peter bei einem nächtlichen Überfall roten Lack in die Augen gesprüht zu haben. Wollte sie ihm Schmerzen zufügen, weil Peter sie ausgerechnet für die verhasste Nachbarin Betty, eine sechsfache Mutter, hat sitzen lassen? Oder hatte Bettys 16-jährige Tochter Alina die Finger im Spiel, weil sie Peter nicht als neuen Mann an der Seite ihrer Mutter akzeptieren wollte?

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
