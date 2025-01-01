Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Der Racheengel

SAT.1Staffel 9Folge 1503
Der Racheengel

Der RacheengelJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1503: Der Racheengel

44 Min.Ab 12

Die Ärztin Maxime ist angeklagt, Christoph im Park mit einem Stein niedergeschlagen und in der Kälte liegen gelassen zu haben. Hat sich Maxime für ihre Freundin Nicole, die mit Christoph verheiratet ist, gerächt? Wenige Stunden vor der Tat hat sie Nicole zusammengeschlagen in ihrer Wohnung angetroffen. Maxime ist davon überzeugt, dass Christoph seine Frau schlägt ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen