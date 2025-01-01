Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Verdrängt

SAT.1Staffel 9Folge 1508
Verdrängt

VerdrängtJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1508: Verdrängt

44 Min.Ab 12

Gerade vorzeitig aus der Haft entlassen, wird Geraldine auf einer einsamen Straße von einem Auto erfasst und getötet. Hat Maria sie überfahren, weil sie vor zwölf Jahren ihre zweijährige Tochter Anke ertränkt hat? Oder stimmt es, dass Maria den Tod ihrer Tochter verkraftet hat, ganz im Gegensatz zu ihrem Sohn Ben?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen