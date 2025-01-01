Richterin Barbara Salesch
Folge 1514: Schrecken im Internat
44 Min.Ab 12
Die Lehrerin Astrid wird beschuldigt, in dem Kellerraum eines Internats Feuer gelegt zu haben. Wollte sie ihrem Freund Johannes, der Architekt ist und kurz vor der Insolvenz steht, einen Großauftrag verschaffen? Ein grausiger Fund wirft weitere Fragen auf: Während der Löscharbeiten wird in demselben Gebäude die Leiche der 16-jährigen Lisa gefunden.
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1