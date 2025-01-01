Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 9Folge 1521
44 Min.Ab 12

Maike soll Björn während eines Jahrgangstreffens Glasscherben in den Salat gemischt haben, um sich so für den Selbstmord ihrer Freundin zu rächen. Als Maikes ehemalige Klassenkameradin Kirsten Klingenberg einen Drohbrief erhält, wendet sich das Blatt. Welches Geheimnis aus der Vergangenheit holt die ehemaligen Mitschüler nach 20 Jahren ein?

