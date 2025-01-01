Richterin Barbara Salesch
Folge 1530: Viva Las Vegas
44 Min.Ab 12
Aus Wut und Eifersucht soll Kiara versucht haben, ihren Mann, den Magier Jacques, während eines Entfesselungstricks umzubringen - er hat mit schweren Kopfverletzungen überlebt. Ist sie durchgedreht, weil er sich eine jüngere Assistentin gesucht hat? Oder steckt der homosexuelle Pedro hinter dem Anschlag, weil seine Hoffnungen nicht erfüllt wurden?
