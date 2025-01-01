Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 1571
44 Min.Ab 12

Aus purer Verzweiflung soll Armin versucht haben, seinen Kunden Michael zu ermorden, indem er auf sein Auto geschossen hat. Wollte er ihn loswerden, weil er ihm das Geld, das er sich angeblich von ihm geliehen haben soll, nicht zurückzahlen konnte? Aber warum ist Michael überzeugt, dass Armin unschuldig ist? Armins Nachbarin Rita ist allerdings sicher, dass sie den wahren Täter gesehen hat. Aber auch Rita hat ihre kleinen Geheimnisse ...

SAT.1
