Richterin Barbara Salesch

Zum Schweigen verdammt

SAT.1Staffel 9Folge 1578
Zum Schweigen verdammt

Richterin Barbara Salesch

Folge 1578: Zum Schweigen verdammt

43 Min.Ab 12

Der Priester Michael Luger ist angeklagt, seine Jugendliebe Sylvia mit sieben Messerstichen erstochen zu haben. Für Sylvias Mann Hagen steht fest: Michael ist so in Rage geraten, weil Sylvia sich für ihre Ehe und damit gegen ein Leben mit Michael entschieden hatte. Aber wieso fühlt sich Sylvias Freundin Lena Waage schuld an ihrem Tod?

