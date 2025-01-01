Richterin Barbara Salesch
Folge 1579: Zoom
44 Min.Ab 12
Für die 26-jährige Ruth ist ein Albtraum wahr geworden: Sie wurde bewusstlos in einen Futtertrog gelegt und wäre beinahe von den Mastschweinen ihres zukünftigen Ehemannes aufgefressen worden. Jungbauer Jürgen ist entsetzt - wollte er sich doch in aller Ruhe zwischen Ruth und der drallen Monika entscheiden. Hat Monika wirklich versucht, ihre Konkurrentin derart bestialisch aus dem Weg zu räumen?
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
