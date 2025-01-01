Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 1586
Folge 1586: Die Nanny

44 Min.Ab 12

Aus Wut darüber, dass er nicht mehr tun und lassen kann was er will, soll der 17-jährige Fabian Petra, seine Betreuerin beim Jugendamt, niedergeschlagen und an einen Baum gefesselt haben. Wollte er damit erreichen, dass ihm niemand mehr Grenzen setzt oder steckt sein Großvater Heinrich dahinter, ein unbelehrbarer Nazi?

SAT.1
