Richterin Barbara Salesch
Folge 1609: Das ungleiche Duo
45 Min.Ab 12
Mitten in der Nacht wird auf die Rechtsanwältin Ulrike Tasic in ihrer Kanzlei geschossen - nur mit viel Glück überlebt sie. Hat Ellen auf sie geschossen, um sich für das Schicksal ihrer querschnittsgelähmten Tochter Marie zu rächen, die zum Stalking-Opfer geworden ist? Ulrike Tasic hatte den Stalker verteidigt ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1